Xiaomi enttäuscht Fans – SUV-Absage & China-Chip-Schock belasten Aktie

Xiaomi wird seinen mit Spannung erwarteten Elektro-SUV YU7 nicht auf der Shanghai Auto Show präsentieren. Das bestätigte Xiaomis Vizepräsident Li Xiaoshuang am Mittwoch auf Weibo: "Seien Sie unbesorgt, wenn es ankommt, wird es in bestem Zustand sein." Stattdessen zeigt das Unternehmen nur die bereits bekannten Modelle SU7 und SU7 Ultra.

Doch die News trifft Xiaomi in einem ohnehin angespannten Marktumfeld: Die Aktie fiel am Mittwoch in Hongkong um 4 ,3 Prozent, belastet von neuen US-Beschränkungen für KI-Chips nach China. Die Exportregeln für Nvidias speziell für den chinesischen Markt entwickelten H20-Chips wurden über Nacht drastisch verschärft. Der H20 darf künftig nur noch mit spezieller Lizenz nach China, Hongkong oder Macau geliefert werden. Auch AMDs MI308 ist betroffen.

Nvidia rechnet wegen der Maßnahme mit Kosten von 5,5 Milliarden US-Dollar. Das belastete am Mittwoch Tech-Werte in der gesamten Region: Der Hang Seng Index fiel um 1,9 Prozent, der Hang Seng China Enterprises Index sogar um 2,6 Prozent.

Xiaomis Ambitionen im E-Auto-Bereich geraten zusätzlich unter Druck durch einen tödlichen Unfall mit einem SU7 im März. Der Wagen kollidierte mit einem Straßenpfosten, geriet bei 97 km/h in Brand, obwohl das vorausschauende Fahrassistenzsystem aktiviert war. Drei Menschen starben. Der Vorfall löste eine landesweite Debatte über die Sicherheit intelligenter Fahrsysteme aus – chinesische Staatsmedien fordern seither mehr Verantwortung von den Herstellern.

Trotz der Rückschläge: Xiaomi bleibt ambitioniert. Die monatlichen Verkaufszahlen des SU7 überholen bereits Teslas Model 3, und der Start des YU7 könnte den Druck auf die Konkurrenz weiter erhöhen – wenn auch später als viele gehofft hatten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion