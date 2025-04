Dürr: Absturz im Zoll-Chaos

Dabei tütete Dürr 2024 einen Rekordauftragseingang von 5,1 Milliarden Euro ein, plus 11%. Das liegt an der Automobilindustrie, die in automatisierte und nachhaltige Lackiertechnik viel Geld steckt. Auch erreichte der Umsatz mit 4,7 Milliarden einen Höchstwert, plus 2%. Das bereinigte Ebit betrug 258 Millionen Euro, was 23 Millionen unter Vorjahr lag. Der freie cash flow überstieg mit 157 Millionen zum fünften Mal in Folge die Schwelle von 100 Millionen Euro. Die Ebit-Marge lag mit 5,5% im Prognosekorridor (4,5 bis 6,0%).

Das zeigt, daß Dürr widerstandsfähig in einem schwachen Umfeld ist. Der Fokus auf Nachhaltigkeit und Automatisierung zahlt sich aus. Autobauer ersetzen alte Lackierereien durch energiesparende. CEO Jochen Weyrauch macht das Kerngeschäft kleiner, aus fünf Sparten wurden drei: Automotive, Industrial Automation und Woodworking. Das größte Projekt ist der Bau einer Autolackiererei in Deutschland, die neue Standards beim Energieverbrauch setzt. Weitere Großaufträge kamen aus Südeuropa, Amerika und Südkorea. In älteren Autowerken entfallen nämlich über 40% des Energieverbrauchs auf die Lackierung. Die Hersteller investieren deshalb in sparsame Technologien, um Kosten und Emissionen zu senken.

Die Tochter Homag mit ihren Maschinen für die Holzbearbeitung leidet indes seit Ende 2022 unter einer schwachen Nachfrage. Der Auftragseingang stabilisierte sich hier mit 1,36 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Homag rechnet mit einer Belebung im zweiten Halbjahr 2025 und kann mit reduzierten Kosten im bevorstehenden Aufschwung durchstarten. 2024 kürzte Homag 600 Stellen, das spart 50 Millionen Euro ein. Einen Schub erlebt die Batterieproduktion. Hier stiegen die Bestellungen auf über 100 Millionen Euro, da Dürr in Italien einen Großauftrag über mehrere Linien zur Elektrodenbeschichtung erhielt. Die Investitionen stiegen um 20% und erreichten mit 189 Millionen ein hohes Niveau.

Ein Schwerpunkt ist Deutschland mit einem Green Technology Center bei Schenck in Darmstadt, einer neuen Produktion für Benz Tooling in Gengenbach und Büromodernisierungen bei Homag in Schopfloch. In Polen bauen die Schwaben ein Werk für Holzbearbeitungsmaschinen. 2025 und 2026 entsteht zudem ein Technologiezentrum für die Roboterlackierung am Sitz in Bietigheim-Bissingen. Insgesamt sollen Umsatz und Ergebnis 2025 leicht steigen.