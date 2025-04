Rettet der Labor-Kakao unseren Schokohasen?

Düsseldorf (ots) - Pünktlich zu Ostern schlagen die steigenden Schokoladenpreise

auf die Stimmung der Verbraucher: Der Kosten für Kakaobohnen haben sich

innerhalb eines Jahrzehnts quasi verdreifacht. Die Herausforderungen der

traditionellen Kakaoproduktion nehmen durch Klimawandel, steigende

Schädlingsbelastung und strengere Regulierungen zu. Zudem wachsen die Bohnen nur

in wenigen Regionen. Während Hersteller zunehmend gezwungen sind, den

Kakaoanteil in Produkten zu reduzieren und Kakaobutter etwa durch Palmfett zu

ersetzen, könnten zellbasierter Kakao, aber auch innovative Ansätze beim Anbau

eine nachhaltige und wirtschaftliche Alternative sein. Auch deutsche

Schokoladenhersteller forschen und investieren bereits. Doch wann erreichen die

neuen Technologien die nötige Marktreife und welchen Einfluss haben diese auf

die Zukunft der Industrie?





Die Schokoladenindustrie steht vor einem Wendepunkt: Klimawandel, steigendeKosten und neue regulatorische Anforderungen stellen traditionelleProduktionsweisen vor erhebliche Herausforderungen. Zwischen 2014 und 2024 sinddie Kakaopreise weltweit um 177 Prozent gestiegen. Hauptursachen sindklimatische Einflüsse wie langanhaltende Dürreperioden, insbesondere inWestafrika, wo rund 70 Prozent der weltweiten Kakaobohnenproduktion stattfindet.Krankheiten wie das "Swollen Shoot Virus" oder die "Black Pod Disease" zerstörenjährlich bis zu 20 Prozent der Ernte. Hinzu kommen Landnutzungskonflikte durchillegale Minen, die wertvolle Anbauflächen bedrohen. Gleichzeitig wächst dieglobale Nachfrage jährlich um 3,5 Prozent, besonders in Europa und Nordamerika.Die zunehmende Regulierung verschärft die Lage: Ab dem 30. Dezember 2025 trittdie EU-Entwaldungsverordnung für große Importeure in Kraft, für kleinereUnternehmen gilt eine Frist bis Juni 2026. Sie verpflichtet Importeurenachzuweisen, dass ihre Kakaoprodukte nicht zur Entwaldung beigetragen haben.Unternehmen müssen daher umdenken und in alternative Produktionsmethodeninvestieren. Technologien wie zellbasierter Kakao aus dem Labor und ControlledEnvironment Agriculture (CEA) bieten hier neue Chancen. CEA beschreibtAnbaumethoden in kontrollierten Umgebungen wie Gewächshäusern, dieKlimaunabhängigkeit und höhere Erträge ermöglichen sollen. "Diese Innovationenkönnten die gesamte Wertschöpfungskette der Schokoladenproduktionrevolutionieren und dabei helfen, die wachsende Nachfrage nachhaltiger zubedienen", sagt Adrian Kirste, Konsumgüterexperte und Partner bei Kearney."Gerade für Unternehmen, die ihre Lieferketten diversifizieren und Risikenminimieren wollen, könnten diese Technologien entscheidend sein."