Anlegerpessimismus auf 30-Jahres-Hoch – Gold statt Aktien!

Die Stimmung unter globalen Fondsmanagern ist so negativ wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr – das zeigt die aktuelle April-Umfrage der Bank of America. Netto 82 Prozent der Befragten rechnen mit einer Abschwächung der Weltwirtschaft – ein Rekordwert. Gleichzeitig erwarten 42 Prozent eine Rezession, während die Wahrscheinlichkeit einer "harten Landung" – also stark sinkende Inflation bei gleichzeitigem Wirtschaftsabschwung – von 11 Prozent im März auf 49 Prozent gestiegen ist. Die Hoffnung auf eine "weiche Landung" schrumpfte von 64 Prozent auf nur noch 37 Prozent.

Trotz dieser düsteren Erwartungen zeigt sich der Pessimismus noch nicht vollständig in der Portfolioallokation: Die Bargeldquote liegt mit 4,8 Prozent noch unter der typischen Stressmarke von 6 Prozent. Die BofA-Strategen um Michael Hartnett schreiben: "Fondsmanager sind maximal pessimistisch in Bezug auf die Makroökonomie, nicht ganz maximal pessimistisch in Bezug auf den Markt."