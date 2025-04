BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analystin Delphine Le Louet attestierte dem Pharma- und Laborkonzern ein sehr solides Jahresviertel. Interessanterweise habe die Sparte Bioprozesstechnik von einer merklich erholten Nachfrage in Nordamerika profitiert, schrieb die Expertin in einer ersten Einschätzung am Mittwoch./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 07:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 07:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 201,6EUR auf Tradegate (16. April 2025, 12:47 Uhr) gehandelt.