ASML Holding - Aktie im Rampenlicht - 16.04.2025

Mit einer Performance von -5,22 % musste die ASML Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ASML Holding mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -17,02 % hinnehmen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

Die europäischen Börsen haben am Mittwoch einen Gang zurückgeschaltet. Die Entwicklung stand damit einmal mehr im Bann der US-Zollpolitik. Aber auch Unternehmensnachrichten hinterließen Spuren. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,68 Prozent auf …

Ein Bericht über Signale aus China für Gesprächsbereitschaft mit den USA im Zollstreit haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch ein Stück weit beruhigt. Der Dax erholte sich von seinem Tagestief, für einen Dreh ins Plus reichte es …

Der Chipausrüster ASML hat seine Prognosen für das laufende Jahr trotz der erratischen US-Zollpolitik bekräftigt. Die jüngsten Zollankündigungen hätten jedoch die Unsicherheit mit Blick auf das wirtschaftliche Umfeld erhöht, teilte das Unternehmen …