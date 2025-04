World Phygital Community kündigt globale Qualifikationsturniere für die Saison 2025/2026 an

HONGKONG, 16. April 2025 /PRNewswire/ -- Heute hat die World Phygital Community (WPC) die Ranglistenturniersaison 2025/2026 für Athleten und Vereine bekannt gegeben, die sich für die Games of the Future in Kasachstan im kommenden Jahr qualifizieren wollen. Vom 1. August bis zum 15. Dezember 2025 bieten die von WPC-Mitgliedern weltweit ausgerichteten Turniere Vereinen und Athleten die Möglichkeit, ihr Können im phygitalen Sport unter Beweis zu stellen und sich für die Teilnahme am größten globalen phygitalen Sportevent im nächsten Jahr zu qualifizieren.

Vor den Games of the Future 2026 in Kasachstan wird die größte Saison aller Zeiten erwartet

Während der Saison nehmen die Pygital-Teilnehmer an einer Runde von regionalen Turnieren in jedem teilnehmenden Land teil, den Phygital Origins, gefolgt von nationalen Turnieren, den Phygital Rivals.

Dan Merkley, Vorsitzender des WPC, kommentiert: „Diese neue Saison wird die größte aller Zeiten sein. Mit 96 Mitgliedern der World Phygital Community in 92 Ländern ist dies die Chance für jeden, der Teil dieses rasant wachsenden Trends sein will. Phygitaler Sport ist für alle da, und wir sind gespannt, welche phygitalen Superstars in dieser Saison den Durchbruch schaffen."

Die Turniere können folgende Kerndisziplinen anbieten: Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter und Phygital Dancing. Die ersten drei bestehen aus zwei Phasen: einer digitalen Runde, in der die Athleten in einer Videospielversion der jeweiligen Disziplin antreten, gefolgt von einer physischen Runde, in der sie in einer realen Version dieser Disziplin gegeneinander spielen. Phygital Dancing Turniere nutzen bekannte Tanzvideospiele, um das phygitale Erlebnis auf einer einzigen Bühne zu ermöglichen.

Nach Abschluss dieser Turniere im Dezember wird eine Rangliste erstellt. Die beiden besten Vereine und Athleten jeder Disziplin sind direkt für die Games of the Future 2026 qualifiziert, während die Vereine und Athleten auf den Plätzen 3 bis 26 am Phygital Contenders-Turnier teilnehmen und um ihren Platz beim Event kämpfen müssen.

Vor Beginn der Saison können sich alle WPC-Mitglieder für die Ausrichtung von Phygital Origins und Phygital Rivals Turnieren vom 1. Mai bis 31. Juli 2025 bewerben.

Informationen zur World Phygital Community (WPC):

Die World Phygital Community (WPC) ist eine gemeinnützige, internationale Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den phygitalen Sport weltweit zu fördern, indem sie physische und digitale Gemeinschaften weltweit zusammenführt. Sie ist für die Aufsicht über die Regeln und Vorschriften des Phygital Sports verantwortlich und organisiert die Phygital Origins und Phygital Rivals. Die Gewinner der Phygital Origins treten bei den Phygital Rivals gegen andere Phygital Origins-Gewinner an und haben die Chance, an den Games of the Future teilzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://worldphygital.org/

Informationen zu den Games of the Future (GOTF):



Die Games of the Future sind ein jährlich stattfindender internationaler Event, der die physische mit der digitalen Welt verbindet und den Höhepunkt des Phygital-Sports darstellt. Das Turnier bringt die nächste Generation dynamischer Sportheldinnen und -helden aus aller Welt zusammen, um sich in einer Vielzahl von Sportarten und Herausforderungen zu messen. Die Games of the Future 2025 werden in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden, während die Games of the Future 2026 in Kasachstan ausgerichtet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://gofuture.games/

