3U Holding: Deutliche Unterbewertung

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research verfügt die 3U Holding AG zum Ende des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) über eine Barliquidität von 42,6 Mio. Euro sowie eine Netto-Cash-Liquidität von 16,4 Mio. Euro und ist damit für die Wachstumsvorhaben gut aufgestellt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage befinde sich das Unternehmen momentan in einer Übergangsphase, in der der Vorstand die Gesellschaft durch umfangreiche strategische Maßnahmen und Investitionen auf die nächste profitable Wachstumsstufe führen und dabei mittelfristig erhebliche Wertpotenziale realisieren wolle. Dass der letztjährige Gewinn nicht für eine Dividendenzahlung verwendet, sondern zur Stärkung der Innenfinanzierung thesauriert werden solle, erachte der Analyst angesichts der mit den ambitionierten Wachstumszielen verbundenen erheblichen weiteren Investitionserfordernisse als äußerst sinnvoll. Auf Basis der aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung sieht der Analyst den fairen Wert des Papiers unverändert bei 2,90 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.



Die 3U HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 1,475EUR auf Tradegate (16. April 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.