EDEKA-Verbund setzt Wachstumskurs in dynamischem Marktumfeld fort (FOTO)

- Gesamtumsatz steigt um 6,5 Prozent auf 75,3 Mrd. Euro

- Investitionsvolumen mit 2,9 Mrd. Euro auf Allzeithoch

- 238 Neueröffnungen und 2.300 neue Arbeitsplätze

- EDEKA Herzstücke stärken Differenzierung im Sortiment

- Einsatz für faire Preise und Verbraucherwohlfahrt



Der genossenschaftliche EDEKA-Verbund hat seinen stabilen Wachstumskurs im

Geschäftsjahr 2024 fortgesetzt. In einem herausfordernden Marktumfeld steigerte

der Verbund seinen Umsatz um 6,5 Prozent auf insgesamt 75,3 Mrd. Euro - eine im

direkten Wettbewerbsvergleich hohe Wachstumsdynamik. Die rund 3.200

selbstständigen EDEKA-Kaufleute untermauerten erneut ihre führende Position im

deutschen Lebensmitteleinzelhandel mit einem Umsatz von 40,8 Mrd. Euro - ein

Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Netto Marken-Discount steigerte

seinen Umsatz um 2,7 Prozent auf nunmehr 17,6 Mrd. Euro. Ungeachtet eines

weiterhin gedämpften Konsumklimas investierte der Verbund rund 2,9 Mrd. Euro in

seine Infrastruktur und damit in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit

413.000 Mitarbeiter:innen und über 19.200 Auszubildenden bleibt EDEKA nicht nur

der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber Deutschlands, sondern auch führend

in der Nachwuchsförderung.







schwierigen Marktumfeld mehr als zu behaupten und die führende Position im

deutschen Lebensmittelhandel erneut zu bekräftigen. Dies ist besonders der

Kreativität und unternehmerischen Leidenschaft unserer selbstständigen Kaufleute

zu verdanken. In unseren Lebensmittelmärkten überzeugen wir bundesweit täglich

13 Millionen Kundinnen und Kunden mit unseren Sortimenten und Services", so

Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Um den

Anspruch auf Leistungsführerschaft zu erfüllen, baute der Verbund auch sein

Investitionsvolumen aus: "Wir haben im vergangenen Jahr eine Rekordsumme von 2,9

Mrd. Euro in Infrastruktur, Digitalisierung und Nachhaltigkeit und damit in den

Wirtschaftsstandort Deutschland investiert", so Markus Mosa weiter. "Über die

vergangenen zehn Jahre hinweg beläuft sich die Summe auf rund 20 Mrd. Euro.

Diesen Kurs werden wir auch weiterhin fortsetzen."



Stabiles Wachstum und Stärkung des Mittelstands



Die rund 3.200 selbstständigen Kaufleute machten EDEKA erneut zur stärksten

Unternehmer-Initiative im deutschen Einzelhandel und damit zu einem Motor

lokaler Wertschöpfung. Insgesamt erwirtschafteten sie 2024 einen Umsatz von 40,8

Mrd. Euro (plus 3,9 Prozent). Netto Marken-Discount behauptete seine



