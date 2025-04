T.Werk stellt zwei neue Photovoltaik Unterkonstruktionslösungen vor (FOTO)

Burgau (ots) - Als Premiumhersteller von Photovoltaik-Montagesystemen

präsentiert die T.Werk GmbH aus Burgau auf der Intersolar vom 7. bis 9. Mai 2025

zwei Produktinnovationen. Besucher der Messe in München können sich am Stand 260

in Halle A5 vom zeitsparenden modularen Aufbau und der hohen Flexibilität der

neuen Unterkonstruktionen ARTEMIS und URANOS überzeugen.



ARTEMIS ist eine hochaufgeständerte Agri-PV Lösung, die mit einer Mindesthöhe

von 2,1 Metern die landwirtschaftliche Nutzung unter den PV-Reihen erlaubt.

Reihenlänge und -abstand lassen sich entsprechend den Anforderungen der

Bewirtschaftung beliebig definieren. ARTEMIS eignet sich sowohl für den Anbau

von Kulturpflanzen als auch zur Tierhaltung und bietet dabei viele Vorteile: Der

Ernteertrag wird durch den Schutz vor Witterungseinflüssen wie Hagel,

Starkregen, Frost- und Dürreschäden stabilisiert. Nutztiere profitieren von der

Verschattung und den damit einhergehenden niedrigeren Temperaturen, Geflügel

findet zudem Sicherheit vor Beutegreifern.



URANOS alpha ist eine flexible Lösung für Photovoltaik an Fassaden. Bei den

URANOS Schienen, die als 300 mm Kurzschienen oder 6.000 mm Langmaterial

verfügbar sind, kann das Lochbild für die jeweilige Anbindung an den Untergrund

angepasst werden. Ein integrierter Kabelkanal ermöglicht eine flexible und

saubere Kabelführung. Durch die URANOS Kurzschienen wird ein Kamineffekt

erzeugt, die warme Luft entweicht nach oben. Aufgrund der optimierten

Hinterlüftung erhöht sich die Leistung der Module. Montiert werden die Module

mit den standardisierten TRITON-Mittelklemmen von T.Werk. Die Spalten zwischen

den Modulen lassen sich mit Klemmprofilen abdecken, wodurch eine homogene und

optisch ansprechende Fassadenfläche entsteht.



Pressekontakt:



Dr. Daniela Ködderitzsch

Marketing und Kommunikation

Tel.: +49 (0) 8283 997904 152

E-Mail: mailto:d.koedderitzsch@t-werk.eu



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179330/6014611

OTS: T.Werk GmbH