Kirchen nehmen immer weniger Steuern ein

vonHS schrieb gestern 06:41

In den USA sind Arzneimittel teurer als in Europa. Bayer-Chef Bill Anderson warnt im HANDELSBLATT-Interview (kostenpflichtig) vor Zöllen auf Medikamente – und droht damit, die Produktion eines Produkts einzustellen:



https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/interview-bayers-bill-anderson-amerika-hat-ein-gewichtiges-argument/100119973.html



Bayer-Chef Bill Anderson warnt im Handelsblatt-Interview vor solch einem Zoll-Schritt, denn in der Pharmaindustrie sitze die Forschung in vielen Ländern, aber die Produktion aktiver Wirkstoffe finde nur an wenigen technisch optimierten Standorten statt.

Erst das mache Medikamente überhaupt bezahlbar.

Wenn man jetzt anfange, in jedem Land Wirkstoffe zu produzieren, würden die Kosten erheblich steigen.



Andersons Vorschlag für Verhandlungen mit Washington:



„Wir müssen verdeutlichen, dass die Produktion im Pharmageschäft nicht der entscheidende Faktor für mehr Wohlstand ist. Der Großteil der Pharma-Wertschöpfung entstehe in der Forschung und Entwicklung – und hier insbesondere in den USA.“



Auch zu den operativen Bayer-Problemen hat sich der CEO im Interview geäußert…



Bild: 11730_20250415064208_IMG_0672