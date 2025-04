Military Metals kündigt Feldprogramm auf seinem Antimon-Gold-Grundstück Tiennesgrund in der Slowakei an

Zahlreiche historische Arbeiten liegen vor, darunter begrenzte Förderung

Vancouver, BC – 16. April 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) gibt Pläne zur Durchführung eines Feldprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Gold-Grundstück Tiennesgrund in der Ostslowakei bekannt, das im Mai beginnen soll. In diesem Gebiet wird seit mehreren Jahrhunderten nach Gold und Antimon geschürft und in kleinem Umfang abgebaut. An verschiedenen Stellen des Grundstücks befinden sich über zwei Dutzend Stollen, die auf das Vorhandensein einer bedeutenden Strukturzone hinweisen, die sich über die gesamte Länge des Grundstücks und darüber hinaus erstreckt.

Zwei Stollen sind noch zugänglich, darunter einer, in dem laut historischen Berichten von 1930 bis 1939 durch Handsortierung 26.000 Tonnen mit einem Antimongehalt von 18–24 % aus Ausläufern innerhalb einer bis zu 4,5 Meter breiten Aderzone bis in eine Tiefe von 100–150 Metern gewonnen wurden. Interessanterweise enthielt das Material auch Wolfram, das zwischen 0,08 und 7,13 % variierte, was möglicherweise auf eine magmatische Fluidkomponente im Mineralsystem hinweist (Quelle: Grecula, P., (Hrsg.), 1995: Mineralvorkommen im Slowakischen Erzgebirge, Band 1, Mineralia Slovaca, Bratislava). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Ergebnisse nicht von der qualifizierten Person des Unternehmens unabhängig bestätigt werden können und nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Scott Eldridge, CEO von Military Metals, kommentiert: „Die Antimonpreise steigen weiter und bleiben auf einem Allzeithoch. Es gibt eine globale Antimonversorgungsknappheit zu einer Zeit, in der die Aufrüstung und erneuerbare Energien weltweit voranschreiten, zwei wichtige Nachfragesäulen. Wir freuen uns darauf, bei unserem zweiten Projekt in der Slowakei, einem Standort, der noch im Detail erkundet werden muss und an dem zugängliche historische Untertagebauten wertvolle geologische Informationen liefern sollten, Werte zu erschließen.“