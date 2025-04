US-Preise explodieren Preisschock voraus – US-Verbraucher erwarten Inflation wie in den 1980ern Unternehmen wie Best Buy und Volkswagen warnen davor, dass sie die höheren Einfuhrpreise an die US-Verbraucher weitergeben werden. Inflation könnte zu einer "selbsterfüllenden Prophezeihung" werden.