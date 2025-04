American Tungsten Corp. begrüßt Dekret des US-Präsidenten hinsichtlich Sicherstellung der nationalen Sicherheit durch Bewertung und Sicherung inländischer Lieferketten für kritische Mineralien

Mit diesem Dekret wird eine Untersuchung begonnen, um die Marktdynamik für alle kritischen Metalle und die Auswirkungen der Importe von verarbeiteten kritischen Mineralien und deren Folgeprodukte auf die nationale Sicherheit zu ermitteln. Diese Untersuchung stimmt mit einem bereits zuvor bekannt gegebenen Dekret überein, das die inländische Produktion von kritischen Mineralien, einschließlich Wolfram, stärken soll.

Die Untersuchungsmaßnahmen im Rahmen des Dekrets unterstreichen die Notwendigkeit für die USA, die inländische Versorgungskette für kritische Metalle zu sichern, und entsprechen in Verbindung mit dem bereits zuvor bekannt gegebenen Dekret der USA den langfristigen strategischen Plänen des Unternehmens, sein Vorzeige-Wolframprojekt im US-Bundesstaat Idaho, die Mine IMA, weiterzuentwickeln und eine sichere, inländische Versorgungskette für Wolfram in den USA aufzubauen.

Das Unternehmen hat Kontakte zum US-Verteidigungsministerium („DoD“) geknüpft und ist aktives Mitglied des U.S. Defense Industrial Base Consortium („DIBC“). Wolfram wird von der US-Regierung als kritischer Rohstoff eingestuft, da es in hochfesten Anwendungen wie in der Verteidigung, der Luft- und Raumfahrt, im Bergbau sowie in der industriellen Hochleistungsfertigung zum Einsatz kommt.

„Wir sind angesichts der Schwerpunktlegung der US-Regierung auf die Entwicklung der Kapazitäten von kritischen Metallen des Landes und die Unterstützung des Sektors äußerst zuversichtlich“, sagte Ali Haji, CEO von American Tungsten. „Während die Regierung weiterhin das Potenzial ihrer eigenen inländischen Produktionskapazitäten erkennt, wird das Team von American Tungsten unser bereits früher produzierendes Wolframprojekt, die Mine IMA, weiter vorantreiben.“

Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des US-Bundesstaates Idaho befindet. Zwischen 1945 und 1957 wurden aus diesem Konzessionsgebiet rund 199.449 MTU WO3 gefördert. Im Anschluss waren zwischen 1960 und 2008 verschiedene Betreiber vor Ort mit der Exploration von Molybdän und Wolfram beschäftigt [1].