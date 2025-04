Sartorius Vz. - Aktie im Rampenlicht - 16.04.2025

Mit einer Performance von +6,28 % konnte die Sartorius Vz. Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sartorius Vz. in den letzten drei Monaten Verluste von -12,52 % verkraften.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 21.155 Punkten berechnet, ein Minus von …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analystin Delphine Le Louet attestierte dem Pharma- und Laborkonzern ein sehr …

Ein Bericht über Signale aus China für Gesprächsbereitschaft mit den USA im Zollstreit haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch ein Stück weit beruhigt. Der Dax erholte sich von seinem Tagestief, für einen Dreh ins Plus reichte es …