Was bremst die Einführung von KI in Unternehmen? Neue EPAM-Studie bringt wichtige Erkenntnisse ans Licht

NEWTOWN, PA, USA, 16. April 2025 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), ein führendes Unternehmen für digitale Transformation, Dienstleistungen und Produktentwicklung, gab heute die Veröffentlichung seines KI-Forschungsberichts „From Hype to Impact: How Enterprises Can Unlock Real Business Value with AI" bekannt. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 7.300 Teilnehmern aus neun Ländern und acht Branchen und untersucht den aktuellen Stand der KI-Einführung sowie die Herausforderungen und Chancen für Unternehmen, die aus KI-Investitionen einen spürbaren Geschäftswert generieren wollen.

Die Studie zeigt eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Realität bei der Einführung von KI in Unternehmen. Befragt wurden Unternehmensvertretende aus den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Singapur und Argentinien. Fast die Hälfte (49 Prozent) der Befragten stufte ihr Unternehmen bei der KI-Implementierung als „fortgeschritten" ein. Von den restlichen Unternehmen bezeichneten sich 32 Prozent als „kompetent", 14 Prozent als „Anfänger" und 5 Prozent als „Disruptoren". Allerdings haben nur 26 Prozent derjenigen, die sich selbst als fortgeschrittene Unternehmen und Disruptoren bezeichneten, KI-Anwendungsfälle erfolgreich auf den Markt gebracht.

„Nach der Einführung von ChatGPT und in den Jahren 2023 und 2024 haben wir beobachtet, dass Unternehmen aus allen Branchen mit KI experimentieren. Die entwickelten Proofs of Concept zielen in erster Linie auf unmittelbare Produktivitätssteigerungen und betriebliche Effizienz ab", so Elaina Shekhter, Chief Marketing and Strategy Officer bei EPAM. „Diese neue Studie zeigt deutlich, dass wir jetzt in eine neue Phase eintreten. Jetzt hängt der Erfolg davon ab, dass hochwertige Anwendungsfälle identifiziert und strategisch priorisiert werden, um eine breite organisatorische Wirkung zu erzielen. Unternehmen, die ihre Talente, Daten und Technologien effektiv auf diese vorrangigen Anwendungsfälle ausrichten können, werden diejenigen sein, die KI im Jahr 2025 und darüber hinaus tatsächlich in großem Umfang einsetzen und aus ihren KI-Investitionen geschäftlichen Nutzen ziehen werden."

