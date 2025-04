LINKIN PARK ROCKT DIE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALE KICK-OFF-SHOW PRÄSENTIERT VON PEPSI®

Purchase, New York (ots/PRNewswire) -



Pepsi® und UC3 freuen sich, bekannt zu geben, dass LINKIN PARK als Headliner derUEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi am 31. Mai in derMunich Football Arena auftreten werden. Pepsi und die UEFA werden das Endspielwieder mit dem mit Spannung erwarteten "Curtain Raiser" einläuten, der nurwenige Minuten vor dem Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.LINKIN PARK kehrten kürzlich mit der Veröffentlichung von FROM ZERO , ihrerersten neuen Musik seit sieben Jahren, triumphal ins Rampenlicht zurück. DasAlbum erreichte weltweit die Spitze der Charts und enthält die Nummer-1-Hits"Heavy Is The Crown" und "The Emptiness Machine", der mit über 250 MillionenStreams zum größten Rocksong des Jahres 2024 avancierte. Wie Billboardberichtet, war LINKIN PARK die einzige Rockband, die im Jahr 2024 die Marke von2 Milliarden jährlichen Streams überschritten hat. Die Dynamik setzt sich indiesem Jahr mit der neuen Single "Up From The Bottom" fort, die aus demkommenden Album From Zero (Deluxe Edition) stammt und am 16. Mai veröffentlichtwird. In der Zwischenzeit setzt die Band ihre From Zero World Tour fort, die am26. April in Austin, TX, beginnt, im Sommer durch ausverkaufte Stadien in Europaführt und im Herbst ihren Höhepunkt in Südamerika findet.Jetzt, im Jahr 2025, setzt LINKIN PARK seine brandneue Ära fort und verkündet,dass sie bei der diesjährigen UEFA Champions League Final Kick Off Showpresented by Pepsi auf der Bühne stehen werden - mit einer Setlist, die dasBeste aus ihrem Vermächtnis, aus Vergangenheit und Gegenwart, repräsentiert.Um diese kultige Kollaboration anzukündigen, hat LINKIN PARK einenelektrisierenden neuen Remix komponiert und aufgenommen, der in einem Kurzfilmzu sehen ist, der die Ankündigung markiert. Der Titel verbindet den kultigenSound der Band mit der Kultur des europäischen Fußballs, indem er die soforterkennbaren Riffs ihres 4-fach-Platin-Hits "Numb" mit Klängen verbindet, die vomUEFA Champions League-Fußball inspiriert sind - der Schlag des Leders, der Pfiffeines Freistoßes, die Klänge der leidenschaftlichsten Fans der Welt. Der Filmzeigt eine emotionsgeladene Darbietung des neuen, maßgeschneiderten Titels