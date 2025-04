Adidas, Allianz, Carl Zeiss Meditec & Beiersdorf – Analystenstimmen des Tages

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Carl Zeiss Meditec an

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 289 auf 282 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Krankowski senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2025 bis 2027 um bis zu 4 Prozent. Er begründete dies mit den jüngsten Entwicklungen an den Devisenmärkten. Gleichwohl sei Adidas nach wie vor besser positioniert als die Wettbewerber, um den Sturm in Sachen Zölle, Margen und Nachfrage durchzustehen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton lobte am Dienstagabend starke Eckdaten der Jenaer für das zweite Quartal. Die Dynamik in China nehme zu. Die Markterwartungen an den Medizintechnikkonzern könnten sich weiterhin als zu niedrig erweisen.

Barclays hebt das Kursziel für Allianz an

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 320 auf 325 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Claudia Gaspari passte ihre Schätzungen für die Allianz und auch Axa am Dienstagabend vor der Berichtssaison an aktuelle Marktbewegungen und spezifische Events an.

Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für Beiersdorf

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 102 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Wegen der jüngsten Entwicklung der Wechselkurse senkte er seine Annahmen für das Ergebnis je Aktie des Konsumgüterherstellers 2025 und 2026 um 3,1 beziehungsweise 4,4 Prozent, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

