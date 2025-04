Ein sehr bekannter Leitspruch des Star-Investors, oft in Interviews immer wieder geäußert:

Wie hat Buffett das geschafft? Die Antwort liegt in einigen klaren Prinzipien, an die er sich eisern hält – Prinzipien, die auch du anwenden kannst. Gerade in Zeiten der Unsicherheit und Volatilität können Buffetts goldene Regeln ein wertvoller Letfaden eines jeden Investments sein.

"Man sollte nur in Dinge investieren, die man versteht. Wenn ich nicht begreife, was ein Unternehmen tut, investiere ich nicht. Ich muss wissen, wie das Geschäftsmodell funktioniert – nicht nur heute, sondern auch in zehn oder zwanzig Jahren."

2. Ehrlichleit zählt mehr als Intelligenz

Während Buffetts Lebensweg traf er oft wichtige Menschen. Er äußerte einmal, dass er dabei oft Glück gehabt habe. Wichtig im Sinne dessen, als das sie zum Vorblid werden konnten.

Wir suchen bei Menschen drei Dinge: Intelligenz, Energie und Ehrlichkeit. Fehlt das Letzte, töten dich die ersten beiden. Ohne Ehrlichkeit willst du mit niemandem zusammenarbeiten – egal, wie klug oder fleißig er ist.

3. Bleib rational – auch wenn der Markt emotional ist

Der dritte Rat lässt sich wunderbar auf die Zeit erhöhter Unsicherheit übertragen, die momentan die Märkte beherrscht.

"Anleger verhalten sich oft irrational. Sie kaufen Aktien, wenn die Kurse stark gestiegen sind, und verkaufen sie, wenn sie fallen – genau das Gegenteil von dem, was man tun sollte. Der Markt bietet immer wieder große Chancen – aber man muss bereit sein, sie zu ergreifen, wenn andere Angst haben." Und während der Finanzkrise 2008 riet er in der New York Times:

Sei gierig, wenn der Markt ängslich ist.

4. Fokus auf Qualität – nicht auf Schnäppchen

Für einen Value-Investor wie Buffett, ist folgender Satz nich verwunderlich, der ausführlich in seinem Essay "The Superinvestors of Graham-and-Doddsville" von 1984 dargelegt wird:

"Ich kaufe lieber ein großes Unternehmen zu einem fairen Preis als ein mittelmäßiges zu einem günstigen. Qualität setzt sich durch."

5. Die größten Fehler entstehen durch Unterlassung

Diesen Leitsatz gab Buffett bei der Berkshire Hathaway Hauptversammlung 2007 und 2017 kund.

Meine teuersten Fehler waren nicht die, bei denen ich in schlechte Unternehmen investiert habe – sondern die, bei denen ich nicht investiert habe, obwohl ich es hätte tun sollen.

Und weiter: "Apple, Microsoft – ich kannte sie, aber ich habe gezögert. Diese Fehler sieht niemand in den Bilanzen, aber ich kenne ihre Kosten ganz genau."

6. Nutze deine Chancen – aber mit Bedacht

Sein Wissen gibt das Orakel von Ohama dabei gern auch an die jüngere Generation weiter. Wie vor Studenten an der Columbia Business School (1994):

"Stell dir vor, du hättest im Leben nur 20 Investitionsmöglichkeiten – einen imaginären Stempel mit 20 Feldern. Dann würdest du sehr viel sorgfältiger nachdenken, bevor du eine Entscheidung triffst. Genau das tue ich: Ich warte auf die wenigen großen Chancen – und dann schlage ich zu."

7. Investieren heißt, künftige Cashflows zu bewerten

Auch aus "The Superinvestors of Graham-and-Doddsville" (1984) stammt diese Erkenntnis:

"Der innere Wert eines Unternehmens ist der heutige Wert aller zukünftigen Cashflows, die es generieren wird. Wer das nicht einschätzen kann, sollte nicht investieren. Es geht nicht darum, was die Aktie kostet, sondern was du an Rückflüssen bekommst – und wann."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 478,59 $ , was einem Rückgang von -7,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer