FÜNF CABOT-GOLFPLÄTZE IN DER PRESTIGETRÄCHTIGEN 2025 TOP 100 INTERNATIONAL COURSES LISTE DER GOLFWEEK

TORONTO, 16. April 2025 /PRNewswire/ -- Cabot, ein Entwickler und Betreiber von Luxusresorts und Wohngolfanlagen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass fünf seiner internationalen 18-Loch-Golfplätze in die Golfweek's geschätzte 2025 Top 100 International Courses list aufgenommen wurden. Die von einem Gremium aus über 800 Experten bewerteten Golfplätze Cabot Saint Lucia in der Karibik, Cabot Cape Breton in Kanada, Cabot Highlands in Schottland und Lofoten Links in Norwegen gehören zu den weltweit besten Golfplätzen außerhalb der USA.

Nr. 5: Point Hardy Golf Club | Cap Estate, St. Lucia | Bill Coore , Ben Crenshaw , 2023

| Cap Estate, | , , 2023 Nr. 12: Cabot Cliffs | Inverness, Nova Scotia , Canada | Bill Coore , Ben Crenshaw , 2015

| , Canada | , , 2015 Nr. 45 (gleichauf): Cabot Links | Inverness, Nova Scotia , Kanada | Rod Whitman , 2012

| , Kanada | , 2012 Nr. 54: Castle Stuart Golf Links | Inverness , Schottland | Gil Hanse, Mark Parsinen , 2009

| , Schottland | Gil Hanse, , 2009 Nr. 89 (gleichauf): Lofoten Links | Gimsøysand, Norway | Jeremy Turner , 2015

Der vom visionären Architekten-Duo Bill Coore und Ben Crenshaw entworfene Point Hardy Golf Club in Cabot Saint Lucia hat ein beeindruckendes Debüt als höchstrangiger Neueinsteiger auf der Liste. Lofoten Links, der nördlichste Links-Golfplatz der Welt, wurde ebenfalls zum ersten Mal in die Liste aufgenommen, nachdem Cabot im September 2024 eine strategische Investition in die Anlage getätigt hatte.

"Wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass fünf Cabot-Golfplätze von Golfweek zu den besten der Welt gezählt werden", sagte Ben Cowan-Dewar, CEO und Mitbegründer von Cabot. "Außergewöhnliche Golferlebnisse zu schaffen, war schon immer der Kern unserer Arbeit, und es ist sehr befriedigend zu sehen, wie unsere Golfplätze einen nachhaltigen Einfluss auf Golfer auf der ganzen Welt haben."

Dieser Erfolg kommt für Cabot zu einem spannenden Zeitpunkt, da die Marke ihr globales Portfolio weiter ausbaut und verbessert. Anfang 2025 feierte Cabot Citrus Farms, das erste in den USA ansässige Unternehmen von Cabot, unter großem Beifall seine Eröffnung. Das Anwesen verfügt über zwei neu gestaltete 18-Loch-Golfplätze - darunter Karoo, der von Sports Illustrated zum "Best New Public Course" gekürt wurde - sowie über zwei einzigartige kürzere Plätze, Luxusimmobilien, Übernachtungsmöglichkeiten, besondere Erlebnisse und eine Vielzahl von Resort-Annehmlichkeiten. Im August 2025 wird in Cabot Highlands in Schottland der mit Spannung erwartete 18-Loch-Platz Old Petty eröffnet, der vom renommierten Architekten Tom Doak entworfen wurde.In Frankreich verwandelt Cabot Cabot Bordeaux in ein erstklassiges Ziel für Golf- und Weinliebhaber. Im Jahr 2027 wird Cabot sein erstes Gebirgsreiseziel und sein zweites kanadisches Anwesen eröffnen, Cabot Revelstoke, mit einem Vorabspiel auf dem Cabot Pacific, einem öffentlich zugänglichen 18-Loch-Platz von Rod Whitman.

Weitere Informationen über Cabot finden Sie unter cabot.com.

Über Cabot:

Cabot ist ein luxuriöser Entwickler von unvergleichlichen Golfdestinationen. Zum Portfolio gehören die preisgekrönten Cabot Cape Breton in Nova Scotia, Cabot Saint Lucia in der Karibik, Cabot Revelstoke in British Columbia, Cabot Citrus Farms in Florida, Cabot Highlands in Schottland, Cabot Bordeaux in Frankreich und Lofoten Links in Norwegen. Cabot baut weiterhin auf ein Erbe von Exzellenz im Golfsport, luxuriösen Wohnangeboten und Boutique-Resort-Lifestyle in jedem einzelnen Anwesen, wo Eigentümer und Gäste exklusiven Zugang zu zielspezifischen Erfahrungen und einer unvergleichlichen Servicequalität haben.

