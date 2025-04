Frische Q1-Zahlen von: Verizon, Steel Dynamics, General Electric, SAP, Tesla, 3M

Unternehmenstermine

12:00 Uhr, USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:30 Uhr, USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Q1-Zahlen

12:30 Uhr, USA: 3M, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Halliburton, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, Deutschland: Invesco, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Hauptversammlung

16:00 Uhr, USA: Bank of America, Hauptversammlung

17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q1-Zahlen

18:00 Uhr, USA: Adobe, Hauptversammlung

22:05 Uhr, USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen

22:05 Uhr, Deutschland: SAP, Q1-Zahlen

22:15 Uhr, USA: Tesla, Q1-Zahlen

USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Quest Diganostic, Q1-Zahlen

Konjunkturdaten

06:30 Uhr, Niederlande: Index Verbrauchervertrauen 4/25

10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 3/25

10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 3/25

11:00 Uhr, EU: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (vorläufig)

11:00 Uhr, Belgien: Verbrauchervertrauen 4/25

12:00 Uhr, EU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 4/25

15:00 Uhr, USA: IWF Ausblick Wirtschaft weltweit

16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/25

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig)



