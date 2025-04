Bitcoin sicherer als Aktienmarkt

Als Absicherung gegen Volatilität, wie sie vor allem Gold bietet, hat sich Bitcoin in der Vergangenheit nicht gerade angeboten. Zu heftig waren die Ausschläge – sowohl nach oben wie auch nach unten. Doch das hat sich gerade geändert.

Wobei nicht unbedingt Bitcoin viel stabiler geworden ist, sondern vielmehr die US-Aktienmärkte deutlich volatiler. In einem für Anleger nervenaufreibenden Umfeld hat die Volatilität an den US-Aktienmärkten ein so bemerkenswertes Niveau erreicht, dass sie die von Bitcoin übertroffen hat.