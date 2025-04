Orion Innovation im PEAK Matrix Assessment 2025 der Everest Group für Daten- und KI-Dienste genannt

Die Anerkennung der Data and AI (D&AI)-Services von Orion durch Everest ist ein Beleg für die robusten und umfassenden D&AI-Lösungen des Unternehmens. Das PEAK Matrix Assessment 2025 hebt dabei die innovativen Fähigkeiten von Orion in den Bereichen Daten, KI und generative KI hervor. Orion hat seine hochmoderne Plattform OI Labs.ai als unternehmensweites KI-Wissenszentrum entwickelt und baut sein starkes Partner- und Allianz-Ökosystem weiter aus.

Rajul Rana, CTO von Orion Innovation, sagte: „Wir investieren weiter und stärken unsere Fähigkeiten als Anbieter von generativen KI-Lösungen (GenAI). Unsere Initiativen umfassen den Aufbau von Governance und die Umgestaltung der Datenstrategie unserer Kunden, um moderne Datenplattformen und die Entwicklung ihrer KI-Lösungen einzubeziehen."

Die Anerkennung durch die Everest Group als „Major Contender" unterstreicht den Einfluss von Orion bei der Bereitstellung innovativer KI-Lösungen, die Unternehmen zu mehr Effizienz, Agilität und Wachstum verhelfen. Orion arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um ihre Daten in einen strategischen Vermögenswert umzuwandeln, der es ihnen ermöglicht, datengestützte Entscheidungen zu treffen und ihre Daten- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Orion entwickelt weiterhin neue Frameworks und Beschleuniger und baut seine Partnerschaften aus, um seinen Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

„Orion Innovation hat erhebliche Investitionen in die Entwicklung seiner KI- und generativen KI-Fähigkeiten getätigt, wobei OI Labs.ai als spezielles Innovationszentrum für diese Technologien dient", sagt Vishal Gupta, Partner bei der Everest Group. „Das Engagement des Unternehmens für KI-Kenntnisse – mit einem Schwerpunkt auf Geschäftsbereichen wie Personalverwaltung und IT – unterstreicht sein Engagement für die Förderung des KI-Bewusstseins und der KI-Kompetenz in der gesamten Belegschaft, um technologiegestützte Innovationen mit den Geschäftsanforderungen in Einklang zu bringen. Darüber hinaus verbessert die starke Partnerschaft mit Microsoft, die mehrere Angebote in Azure und Fabric umfasst, die Fähigkeit, skalierbare und effiziente KI-Lösungen zu liefern. Mit diesen strategischen Investitionen ist Orion Innovation in der sich entwickelnden KI-Landschaft gut positioniert und kann einen größeren Wert für seine Kunden schaffen. Im Ergebnis wurde Orion Innovation als Hauptkonkurrent im „PEAK Matrix Assessment 2025" der Everest Group für Daten- und KI-Dienstleistungen (D&KI) für mittelständische Unternehmen anerkannt.