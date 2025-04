Aktien Frankfurt Verluste reduziert - China gesprächsbereit im Zollstreit Ein Bericht über mögliche Signale aus China für Gesprächsbereitschaft mit den USA im Zollstreit haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas beruhigt. Der Dax stieg am Nachmittag auf ein Tageshoch, schaffte es aber nicht ganz ins …