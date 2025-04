michel gmbh präsentiert innovative Lösungen zur Schlammtrocknung (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Kempten (Allgäu) (ots) - Am Donnerstag, 10.04.2025 lud die michel gmbh gemeinsam

mit dem Abwasserverband Kempten (Allgäu) rund 20 Fachkräfte der Wasser- und

Abwasserwirtschaft zur Informationsveranstaltung in die Allgäuer Metropole ein.

Die Teilnehmenden - überwiegend junge Nachwuchskräfte, Auszubildende und

Ingenieure - folgten der Einladung von Jan Behrenbeck (Ingenieur bei PlusPlan

Ingenieure) im Rahmen des regionalen Stammtischs - einer Initiative der "Jungen

DWA".





Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)

zählt mit rund 14.000 Mitgliedern zu den führenden Fachverbänden der Branche.

Sie steht für Qualität, Innovation und praxisnahe Vernetzung - Werte, die auch

die michel gmbh teilt und in ihrem Engagement für moderne, nachhaltige

Abwasserlösungen aktiv vorlebt.



Nach der Begrüßung durch Robert Beck, dem kaufmännischen Leiter des

Abwasserverbands Kempten (AVKE), erhielten die Teilnehmer eine umfassende

Einführung in das von Berlin aus geförderten Projektes "Vom Klärwerk zum

Kraftwerk". Vorgestellt wurde, wie sich das Gruppenklärwerk (GKW) Lauben des

AVKE mit seiner Ausbaugröße von 460.000 Einwohnerwerten (EW) in den letzten

Jahren zu einem zukunftsfähigen, energieeffizienten Standort weiterentwickelt

hat. Da der Geschäftsleiter Franz Beer des AVKE leider krankheitsbedingt

verhindert war, übernahm Dipl.-Ing. Frank-Steffen Schmid von der Jedele und

Partner GmbH, Stuttgart in seiner Funktion als Fachberater des AVKE die

Erläuterung der zahlreichen Zusammenhänge.



Im Anschluss übernahm Dipl.-Ing (FH) Thomas Spielmann von der michel gmbh den

zweiten Teil der Präsentation und stellte die Firma SDS aus Dörfles-Esbach, mit

dem genialen Geschäftsführer und Maschinenbauingenieur Felix Hellmuth vor. Er

ist sowohl der Hersteller als auch Konstrukteur des SDS-Trockners und hat auch

das Tool IntelligentDry® by SludgeDryngSystem entwickelt.



Als exklusives Vertriebsteam der Firma SDS stellte Herr Spielmann die technische

Umsetzung der Schlammtrocknung vor - von der Funktionsweise über

energieeffiziente Prozesse bis hin zu konkreten Vorteilen im täglichen Betrieb

(keine Brüden, keine Verleimphase, geringe Emissionen). Die michel gmbh

begleitet das System seit Markteinführung und konnte es erfolgreich im

kommunalen und industriellen Bereich etablieren.



Besonderes Interesse weckte die anschließende Besichtigung der Trocknungsanlage

vor Ort. Im direkten Austausch mit den Teilnehmern erläuterten Thomas Spielmann

und Projektleiterin Nina Pesic die Alleinstellungsmerkmale des Systems, darunter

seine Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Betriebssicherheit - klare Vorteile

gegenüber herkömmlichen Verfahren. Abgerundet wurde der Rundgang durch eine

Führung über das weitläufige Gelände des Klärwerks.



Den Ausklang fand die Veranstaltung in geselliger Atmosphäre bei einem

gemeinsamen Abendessen - mit Zeit für fachlichen Austausch und persönliche

Gespräche.



Fazit: Die Veranstaltung in Kempten war ein voller Erfolg - sowohl für die junge

Zielgruppe der DWA als auch für die michel gmbh, die einmal mehr ihre Kompetenz

als innovativer Partner der Wasser- und Abwasserwirtschaft unter Beweis stellen

konnte.



Pressekontakt:



SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS

Nina Pesic

+49 (0) 9342 96 48 07

mailto:nina.pesic@schlammtrocknung.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179333/6014818

OTS: SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS