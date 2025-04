3 Schritte zur Stärkung der Energieunabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Europas (VIDEO)

Kopenhagen (ots) - Mit dem "Copenhagen Call to Action" zeigt die Europäische

Windindustrie 3 konkrete Schritte zum Markthochlauf der Windenergie in Europa

auf. Diese Schritte sind unabdingbar, um den EU Clean Industrial Deal

umzusetzen. Sie bilden eine zentrale Grundlage für Europas Energiesicherheit und

industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Veröffentlicht wurde der Copenhagen Call to

Action auf dem WindEurope-Jahresevent 2025, zu dem in der letzten Woche mehr als

16.000 Branchenvertreter in Kopenhagen zusammenkamen.



Angesichts der derzeitigen beispiellosen wirtschaftlichen Unsicherheit hat die

Europäische Union Anfang dieses Jahres eine neue Vision vorgelegt: mit dem EU

Clean Industrial Deal will die EU die Wettbewerbsfähigkeit Europas erhöhen.







europäischen Wirtschaft auf Basis von erneuerbaren Energien in den Vordergrund.

Er macht den beschleunigten Ausbau wettbewerbsfähiger und heimischer Windenergie

gesamten Strombedarfs in Europa. Geht es nach der EU soll sie bis 2030 35 % und

bis 2050 mehr als die Hälfte des Strombedarfs in Europa ausmachen.



Auch die energieintensiven Industrien wollen mehr Windenergie. Strom aus

Windenergie ist günstiger als fossile Alternativen, selbst wenn die Netz- und

Systemkosten der Stromerzeugung mitberücksichtigt werden. Windenergie ist eine

heimische Energiequelle. Sie stärkt die Energiesicherheit Europas, indem sie

Preisschwankungen importierter fossiler Brennstoffe abschwächt. Windenergie

hilft europäischen Unternehmen, ihre Produktionsprozesse zu elektrifizieren und

ihre Energiekosten zu senken.



