Alle Blicke auf: Intel, Pepsico, Pfizer, Boeing, Nestle, Asos, Johnson & Johnson

Unternehmenstermine

06:30 Uhr, Schweiz: SGS, Q1-Umsatz

06:45 Uhr, Schweiz: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Schweiz: Vontobel, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: Thales, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Schweden: Husqvarna, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Carrefour, Q1-Umsatz

07:30 Uhr, Niederlande: KPN, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Korea: LG Electronics, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Asos plc, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Relx, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Willis Towers Watson, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Frankreich: Renault, Q1-Umsatz

10:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Deutschland: Frosta, Hauptversammlung

12:00 Uhr, USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:00 Uhr, USA: Comcast, Q1-Zahlen

12:00 Uhr, USA: Dow, Q1-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

12:55 Uhr, USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

14:00 Uhr, Frankreich: Engie, Hauptversammlung

14:30 Uhr, Frankreich: Danone, Hauptversammlung

14:30 Uhr, Frankreich: AXA, Hauptversammlung

15:00 Uhr, Frankreich: Kering, Hauptversammlung

15:00 Uhr, USA: Pfizer, Hauptversammlung

15:00 Uhr, USA: Boeing, Hauptversammlung

16:00 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:40 Uhr, Frankreich: Michelin, Q1-Umsatz

17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q1-Umsatz

18:00 Uhr, Frankreich: Accor, Q1-Umsatz

22:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Verisign Inc., Q1-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Intel, Q1-Zahlen

Konjunkturdaten

06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 4/25

07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 3/25

07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 3/25

08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (endgültig)

08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 4/25

09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 3/25

10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 4/25

10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 3/25

14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 3/25

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (vorläufig)

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 4/25

16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 3/25

18:30 Uhr, USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, G-20-Pressekonferenz



