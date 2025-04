Koalitionsvertrag bedient alte Vorurteile (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Mitgliederversammlung und Kongress des Bundesverbands DeutscherInkasso-Unternehmen e.V. (BDIU) finden in diesem Jahr in Timmendorfer Strand ander Ostsee statt. Von Montag, dem 5. Mai bis Mittwoch, dem 7. Mai trifft sichdie Branche, um Neues aus dem Verband zu hören, um das Netzwerk zu pflegen undum sich über die wichtigsten Themen zur Zukunft der Branche zu informieren.BDIU-Präsidentin Anke Blietz-Weidmann: "Der Kongress hat auch in diesem Jahr einerstklassiges Programm und ausgezeichnete Redner. Die vielen bereitseingegangenen Anmeldungen machen deutlich, dass der Kongress sich in vielenKalendern fest etabliert hat."Sowohl der Rückblick auf das vergangene als auch der Ausblick auf das laufendeJahr mit seinen neuen, sich bereits abzeichnenden Herausforderungen prägen dieThemen des Kongresses. Zwar wurde die öffentliche Debatte um dieMusterfeststellungsklage des Bundesverbandes Verbraucherzentralen im sogenanntenKonzern-Inkasso durch das Urteil des Bundesgerichtshofes im Februar beendet.Dennoch ist eine gründliche juristische Aufarbeitung der BGH-Entscheidungnotwendig. Beim Kongress übernimmt das Professorin Dr. Christine Osterloh-Konradvon der Universität Tübingen. Sie befasst sich in ihrem Vortrag mit derjuristischen und der gesellschaftlichen Relevanz des Urteils. Dievorausgegangene Entscheidung des Oberlandesgerichtes Hamburg bezieht sie dabeiausdrücklich mit ein.Auch die kommenden Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und werden ausführlichthematisiert. Frank-Michael Goebel, Vorsitzender Richter am OberlandesgerichtKoblenz und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Zivilprozessrecht, hat sichmit dem Koalitionsvertrag der sich abzeichnenden neuen Regierung beschäftigt. Inseinem Vortrag blickt er auf die sich daraus ergebenden Neuerungen undHerausforderungen.Insbesondere eine Formulierung zur Evaluation des Gesetzes zur Verbesserung desVerbraucherschutzes im Inkasso (VVInkG) stößt auf Unverständnis in der Branche.Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD heißt es dazu: "Wir evaluieren dieInkasso-Reform von 2021 und gehen gegen fortbestehenden Missbrauch vor." Schonals diese Formulierung zum ersten Mal in den Arbeitsgruppenergebnissenauftauchte, hatte der BDIU den beteiligten Parteien schriftlich mitgeteilt, dassdies einer Vorverurteilung gleichkomme. Schlimmer noch, der Satz unterstreiche,dass mit dem Thema Inkasso offenbar einseitig und undifferenziert umgegangenwerde.Anke Blietz-Weidmann: "Wir sind die ersten, die applaudieren, wenn den schwarzenSchafen, die es noch gibt, das Handwerk gelegt wird. Wir gehen daher davon aus,dass die BDIU-Mitgliedsunternehmen mit der in der Formulierung enthaltenen