Märkte in Dauerpanik: "Rechnen Sie damit, noch viele Male getäuscht zu werden"

Die zollpolitische Achterbahnfahrt unter US-Präsident Donald Trump bringt die Märkte weiter ins Wanken – und Experten warnen eindringlich vor falscher Sicherheit. In einer aktuellen Analyse mit dem Titel "Fool Me Once, Shame On You. Fool Me Twice, Shame On Me" rät Morgan Stanley Anlegern zur Vorsicht. "Rechnen Sie damit, noch viele Male getäuscht zu werden."

Die jüngsten Marktschwankungen zeigen, wie wenig planbar Trumps Handelspolitik derzeit ist. Zwar sorgte seine kurzfristige Ausnahme von Zöllen auf Smartphones, Halbleiter und Elektronik zunächst für steigende Kurse, doch US-Handelsminister Howard Lutnick stellte umgehend klar, dass die Ausnahmen nicht dauerhaft sind. Der Markt blieb dementsprechend nervös.