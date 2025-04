Erstes KI-gestütztes Medizinprodukt zur Unterstützung klinischer Entscheidungen zugelassen

Frankfurt am Main (ots) - Der VDE treibt die Entwicklung und Zulassung von

KI-gestützten Medizinprodukten voran. Als Medizinprodukt basierend auf einem

Large Language Model (LLM) unterstützt Prof. Valmed medizinisches Fachpersonal

bei der Diagnosestellung und der Auswahl geeigneter Therapieansätze - VDE Health

und AIQ lieferten hierbei Know-how in Regulierung und Technik. Innovative

KI-Ansätze im Gesundheitswesen erfordern die Berücksichtigung regulatorischer

und technischer Vorgaben.



Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen eröffnet

zahlreiche neue Möglichkeiten. Allerdings gelten für solche Anwendungen strenge

Anforderungen - insbesondere in Europa. Um KI-gestützte Medizinprodukte

schneller zu entwickeln und zuzulassen, haben die Expertinnen und Experten von

VDE Health (https://www.vde.com/topics-de/health) und des AI Quality & Testing

Hub (AIQ) (https://aiqualityhub.com/) eng mit dem Unternehmen Prof. Valmed

zusammengearbeitet - mit großem Erfolg: Als erstes* KI-gestütztes Tool zur

klinischen Entscheidungsunterstützung hat Prof. Valmed (https://profvalmed.com/)

die Zertifizierung als Medizinprodukt der Risikoklasse IIb für die Europäische

Union durch eine Benannte Stelle abgeschlossen.







kurz LLM) basierende System unterstützt medizinisches Fachpersonal, indem es

vertrauenswürdige Empfehlungen für die Diagnose und Therapie von Erkrankungen

bereitstellt. Dabei verarbeitet es natürliche Spracheingaben sowie Fragen in

Form eines Prompts und generiert präzise und evidenzbasierte Antworten in

natürlicher Sprache, welche - mit entsprechenden Quellenangaben versehen -

benutzerfreundlich angezeigt werden.



Regulatorische und technische Anforderungen im Blick



Der VDE hat die Entwicklung und Zulassung von Beginn an begleitet. Ausgangspunkt

war die Erarbeitung einer CE-Roadmap

(https://www.vde.com/topics-de/health/beratung/ce-roadmap-fuer-medizinprodukte)

als strategische Grundlage für den gesamten Zulassungsprozess. Auf Basis des

"Compliance by Design"-Prinzips, wonach alle zulassungsrelevanten Anforderungen

bereits während der Entwicklung berücksichtigt werden, haben die Expertinnen und

Experten von VDE Health umfassend dabei unterstützt, ein

Qualitätsmanagementsystem und eine technische Dokumentation zu erstellen.



Als Technologiepartner hat der AIQ - gegründet durch den VDE und das Land Hessen

- entsprechende KI-Entwicklungs- und Testwerkzeuge bereitgestellt und die

Software unter Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen im Auftrag von Seite 2 ► Seite 1 von 2





