Thyssenkrupp-Sparte TKMS kooperiert mit italienischer Fincantieri

Moselsurfer schrieb 12.04.25, 12:18

Ich halte es für einen Fehler, etwas zu vermuten oder an etwas zu glauben und dann diesen Standpunkt als den einzig Wahren darzustellen.

Aus der Vielzahl der 1. Sätze in den meisten deiner Beiträge geht deine Grundhaltung vor, die bei mir dazu führt, am liebsten nicht mehr weiterlesen zu wollen.

Wer bei TK an höhere Kurse glaubt, wird entweder als minderjährig oder geistig limitiert dargestellt.