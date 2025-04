Loftware stellt neue SAP-Etikettierungsintegration für Genauigkeit, Compliance und Kosteneinsparungen vor

Neue SAP-Integrationen vereinfachen die Etikettierung, reduzieren Fehler und verbessern die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

PORTSMOUTH, New Hampshire, 16. April 2025 /PRNewswire/ -- Loftware, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von zwei neuen Integrationen bekannt, die die Etikettierungsfunktionen in jeder SAP-Umgebung verbessern. Diese Integrationen vereinfachen Etikettierungsprozesse, reduzieren Fehler und gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften, sodass Unternehmen eine höhere Effizienz, einen nahtlosen Etikettendruck in der Lieferkette und Compliance-bedingte Kosteneinsparungen erzielen können.