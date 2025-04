DeFi Technologies reicht Formular 40-F bei SEC ein

wayne6259 schrieb 03.04.25, 15:47

@legendofkwahiDie Ergebnisse des 4. Quartals 24 spiegeln wachsendes verwaltetes Vermögen, neue Produkte und internationale Expansion wider. Anhebung der Schätzungen und des Kurskurses auf 9 C$ – Erneuter Kauf



Zusammenfassung:

Der bereinigte Umsatz im 4Q24 übertraf unsere Schätzung, während der bereinigte Gewinn je Aktie verfehlte. Der Rückgang des Gewinns pro Aktie war in erster Linie auf die fehlenden Handelsgewinne im Quartal zurückzuführen. Die tatsächlichen Ergebnisse waren aufgrund einiger nicht zahlungswirksamer Anpassungen, von denen wir erwarten, dass sie rückgängig gemacht werden, verrauscht.

Das verwaltete Vermögen (AUM) belief sich Ende 2024 auf insgesamt 1,18 Mrd. C$, was einem Anstieg von 138% gegenüber dem Vorjahr entspricht, was auf eine starke Leistung bei den damit verbundenen Einnahmen zurückzuführen ist. Das Quartal wurde durch den Mangel an Einnahmen aus dem Handelssegment DeFi Alpha beeinflusst, aber das Management geht davon aus, dass dieses Geschäft im Jahr 2025 etwa die Hälfte des Umsatzes beitragen kann.

Das Management führte eine Umsatzprognose für 2025 von 227,2 Mio. C$ für die Vermögensverwaltungsgeschäfte und 12 bis 16 Mio. C$ für Stillman Digital ein, verglichen mit unserer Schätzung von 168,5 Mio. C$ und dem Konsens von 181,7 Mio. C$. Wir heben unsere Schätzungen für 2025 und 2026 an, um ein stärkeres Wachstum bei börsengehandelten Produkten (ETPs), AUM und damit verbundenen Umsätzen sowie höhere Handelsgewinne widerzuspiegeln.

Das Unternehmen beendete das Jahr 2024 mit 22,9 Mio. C$ in bar, 58,9 Mio. C$ in Kryptowährungen, die anstelle von Bargeld gehalten wurden, und Schulden in Höhe von 13,9 Mio. C$. Wir prognostizieren einen positiven FCF für 2025-2026.

DEFI wird mit einem KGV von 6,6x gehandelt, basierend auf unserem EPS 2026E gegenüber einem Peergroup-Durchschnitt von 27,4x. Unser angehobenes 12-Monats-Kursziel von 9,00 C$ (zuvor 8,00 C$) basiert auf einem 18,0-fachen Multiplikator für unseren Gewinn je Aktie von 2026E von 0,50 C$.