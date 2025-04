KAUST Professor Carlos Duarte erhält prestigeträchtigen Japan-Preis für bahnbrechende meereswissenschaftliche Forschung

Thuwal, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Zum zweiten Mal erhält ein

Wissenschaftler von KAUST den Japan-Preis, womit KAUST die einzige Universität

in der MENA-Region ist, die mit einer globalen Auszeichnung geehrt wird



Die King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ist stolz darauf,

bekannt zu geben, dass Professor Carlos M. Duarte, Ibn Sina Distinguished

Professor of Marine Science, für seine bahnbrechenden Beiträge zur

Meeresökologie und seine wegweisenden Forschungen zur überaus wichtigen Rolle

blauer Kohlenstoff-Ökosysteme als naturbasierte Klimalösung mit dem

international anerkannten Japan-Preis ausgezeichnet wurde. Die Arbeit von

Professor Duarte hat das Verständnis der Welt für ozeanbasierte Klimalösungen

und deren Potenzial zur Bewältigung globaler Umweltprobleme verändert.







als eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen in Wissenschaft und Technik

gilt, werden außergewöhnliche Leistungen gewürdigt, die zu Frieden und Wohlstand

weltweit beitragen.



Die Auszeichnung von Professor Duarte würdigt seine jahrzehntelange Forschung

über blaue Kohlenstoff-Ökosysteme, darunter Seegräser, Mangroven und Salzwiesen.

Obwohl diese Ökosysteme nur 0,2 % des Meeresbodens bedecken, speichern sie etwa

50 % des gesamten Kohlenstoffs, der jährlich in den Meeressedimenten vergraben

wird. Seine Erkenntnisse haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung

internationaler Strategien zur Nutzung dieser Ökosysteme zur Bekämpfung des

Klimawandels und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt gespielt.



Professor Duarte wird die Auszeichnung in einer feierlichen Zeremonie am 16.

April dieses Jahres unter dem Vorsitz Seiner Majestät Kaiser Naruhito in Tokio

erhalten.



"Die Verleihung des Japan-Preises ist ein zutiefst bewegender Moment", sagte

Professor Carlos Duarte. "Diese Auszeichnung würdigt das außerordentliche

Potenzial unserer Ozeane für die Wiederherstellung der Gesundheit unseres

Planeten. Ich hoffe, dass dieses Schlaglicht auf den blauen Kohlenstoff eine

neue Welle des Ehrgeizes auslöst, insbesondere bei jüngeren Generationen von

Wissenschaftlern und Führungskräften, die sich naturbasierte Lösungen zu eigen

machen und gemeinsam an der Bewältigung der Klimakrise arbeiten."



"Die Anerkennung von Professor Duarte ist ein Beweis für KAUSTs Einsatz im

Bereich der Spitzenforschung und für den wachsenden Einfluss Saudi-Arabiens in

den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltwissenschaften weltweit", sagte Professor

Sir Edward Byrne, Präsident von KAUST. "Seine Arbeit ist ein Beispiel für die

KAUSTs bei der Förderung der saudi-arabischen Vision 2030 und der Seite 2 ► Seite 1 von 2





