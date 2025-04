Ostern 2025: Diese Börsen bleiben heute und am Ostermontag geschlossen

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), in Großbritannien und an vielen weiteren internationalen Börsenplätzen bleibt der Handel heute und am Ostermontag, den 21. April 2025 ausgesetzt. Für Anleger bedeutet das: Kein Aktienkauf, kein Verkauf, keine Orderausführung – zumindest auf den klassischen Handelsplätzen. Doch es gibt auch Märkte, die geöffnet bleiben.

Karfreitag ist einer der wenigen Feiertage, an dem der Aktienhandel auf fast allen Märkten vollständig zum Erliegen kommt. In vielen Ländern, wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Hongkong und auch in den USA bleiben die Börsen am 18. April geschlossen. In Japan, Russland und China haben die Börsen hingegen geöffnet.

Bemerkenswert ist, dass selbst die großen US-Börsen wie die New York Stock Exchange (NYSE) und die Nasdaq den Betrieb ruhen lassen.

Ostermontag: Europa schließt – USA macht weiter

Am Ostermontag, den 21. April 2025 bleibt der Handel in weiten Teilen Europas ebenfalls ausgesetzt. Die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und Hongkong bleiben auch an diesem Tag geschlossen.

Anders sieht es in den USA aus: Ostermontag ist in den Vereinigten Staaten kein Feiertag, sodass sowohl der Aktienhandel als auch der Derivate- und Anleihemarkt uneingeschränkt geöffnet sind.



Allerdings können an deutschen Börsenfeiertagen bei den meisten Brokern keine Orders für ausländische Handelsplätze aufgegeben werden. Dies gilt auch dann, wenn an diesem Tag im Ausland kein Börsenfeiertag ist. Grundsätzlich empfiehlt sich ein Blick auf den Handelskalender des eigenen Brokers zu werfen, da dieser den Zugang zeitlich begrenzen kann.



Wichtig für deutsche Anleger ist auch der Handelskalender der Frankfurter Wertpapierbörse. Hier sind alle handelsfreien Tage bis einschließlich Ende 2030 eingetragen.

Unterschiedliche Auswirkungen von Börsenfeiertagen auf verschiedene Anlageklassen

Der Einfluss von Börsenfeiertagen auf den Handel ist je nach Anlageklasse sehr unterschiedlich. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und Co. sind von Feiertagen nicht betroffen, sie werden rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche gehandelt.

Auch der Devisenhandel ist durch die Börsenfeiertage weniger eingeschränkt. Hier können Währungspaare auch an nationalen Feiertagen gehandelt werden – und zwar die ganze Woche von Sonntagabend 22:00 Uhr bis Freitagabend 23:00 Uhr ohne Unterbrechung. Allerdings sind die Handelsvolumina außerhalb der regulären Handelszeiten gering und die Volatilität ist aufgrund des Mangels an marktbewegenden Nachrichten niedriger. Dies kann für Devisenhändler, die in der Regel auf der Grundlage von Nachrichten handeln, eine Herausforderung darstellen, da während dieser Zeit selten neue Analysen oder Prognosen veröffentlicht werden.

Der Aktienhandel ist an Feiertagen deutlich schwieriger. Es gibt zwar den OTC-Handel (Over-the-Counter, d.h. außerbörslicher Handel), dieser zeichnet sich jedoch häufig durch ein geringeres Kapitalvolumen aus, was zu höheren Spreads zwischen An- und Verkaufskursen führt. Der Handel mit Aktien ist daher an Feiertagen nicht nur generell nicht zu empfehlen, sondern oft auch technisch nicht durchführbar.





Magnificent 7 - Die Spreu trennt sich vom Weizen Jetzt Report kostenlos herunterladen!