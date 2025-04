JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee nahm vor den Zahlen zum ersten Quartal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu italienischen Großbanken geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen vor. Das Kursziel für die Aktie von Unicredit hob sie vor allem wegen der inzwischen geringeren Aktienanzahl an./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 14:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 14:14 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 50,54EUR auf Tradegate (16. April 2025, 17:32 Uhr) gehandelt.



