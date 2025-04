Leichte Kursverluste

N_RJ schrieb 31.03.25, 09:40

Zum Thema Anteile von Siemens und AES:



Siemens hält laut Geschäftsbericht zum Stand 09/2024 noch 22% an Fluence Energy. AES hält sich hier bedeckt - erwähnt aber im Jahresbericht einen Verkauf von Aktien im Wert von $31 Mio und ich habe den Satz: "This was partially offset by the prior year gain on sell-down of Fluence" gefunden. Liest sich wie ein Ausverkauf.



Nun heißt die Firma weiterhin "...a Siemens and AES Company" - müsste man bei der IR mal nachhaken.



Btw: Bei LinkedIn ist Fluence relativ aktiv mit News.