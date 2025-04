Dax legt zu - Sartorius klar vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.311 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Start baute der Dax seine Verluste zügig größtenteils ab. Im weiteren Verlauf näherte sich der Index kurz dem Vortagesschluss an, bevor er am späten Nachmittag ins Plus drehte.



Die Gefahr sei derzeit groß, dass "aus dem nichts" neue Nachrichten zu dem Handelsprotektionismus der USA kommen können, mit denen die Marktteilnehmer derzeit nicht rechneten, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Bandbreite an Überraschungspotential ist derzeit leider sehr groß, sowohl auf der positiven als auch der negativen Seite."





