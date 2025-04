Markt im Minus: S&P 500 führt Abwärtsbewegung an, DAX stabiler

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen alle beobachteten Indizes Verluste. Der DAX steht aktuell bei 21.224,04 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,14%. Der MDAX fällt um 0,55% und notiert bei 27.117,05 Punkten. Noch deutlicher im Minus ist der SDAX, der um 0,71% auf 15.093,45 Punkte sinkt. Der TecDAX zeigt sich mit einem Rückgang von 0,13% auf 3.440,14 Punkte etwas stabiler. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Entwicklung. Der Dow Jones steht bei 40.228,79 Punkten und verliert 0,27%. Der S&P 500 verzeichnet mit einem Minus von 0,92% auf 5.341,65 Punkten den stärksten Rückgang unter den betrachteten Indizes. Insgesamt zeigen die heutigen Kursbewegungen eine einheitliche Abwärtsbewegung über die verschiedenen Märkte hinweg, wobei der S&P 500 den größten Verlust hinnehmen muss.Die DAX-Spitzenwerte werden von Sartorius Vz. angeführt, der mit einem Plus von 9.40% den höchsten Anstieg verzeichnet.E.ON folgt mit einem Zuwachs von 1.95%, während die Commerzbank mit 1.63% ebenfalls im positiven Bereich bleibt.Im Gegensatz dazu zeigen die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Siemens Energy verzeichnet einen Rückgang von -1.17%, gefolgt von Infineon Technologies mit -1.27% und Brenntag, das mit -1.51% den stärksten Verlust in dieser Gruppe aufweist.Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem Anstieg von 3.58% hervor. TeamViewer und Bilfinger folgen mit Zuwächsen von 1.70% und 1.53% respektive.Die MDAX-Flopwerte zeigen deutlichere Verluste. RENK Group fällt um -2.70%, während Jenoptik und Wacker Chemie mit -2.89% und -2.96% ebenfalls im Minus sind.Im SDAX führt Verbio mit einem Plus von 4.56%, gefolgt von Befesa mit 3.80% und PATRIZIA, die um 2.70% zulegt.Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ. Salzgitter verzeichnet einen Rückgang von -3.58%, während SUESS MicroTec und Nagarro mit -5.63% und -7.34% die größten Verluste hinnehmen müssen.Im TecDAX ist Sartorius Vz. erneut der Spitzenreiter mit 9.40%. 1&1 und TeamViewer folgen mit Zuwächsen von 2.23% und 1.70%.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ. SILTRONIC AG fällt um -2.98%, während SUESS MicroTec und Nagarro mit -5.63% und -7.34% die größten Rückgänge aufweisen.Im Dow Jones führt Travelers Companies mit einem Anstieg von 4.11%. Chevron Corporation und Unitedhealth Group folgen mit 2.01% und 1.45%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls signifikante Verluste. Apple fällt um -2.01%, Amgen um -2.09% und NVIDIA verzeichnet den stärksten Rückgang mit -6.15%.Im S&P 500 sind Abbott Laboratories mit 5.88% und APA Corporation mit 5.44% die stärksten Gewinner, gefolgt von Devon Energy mit 4.36%.Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls ausgeprägt. KLA Corporation fällt um -3.96%, Palantir um -4.05% und Omnicom Group mit -4.10% zeigt ebenfalls einen signifikanten Rückgang.