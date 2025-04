'taz'-Journalist Potter wird mit dem Tode bedroht

BERLIN (dpa-AFX) - Der Journalist Nicholas Potter, der für die Berliner "tageszeitung" (taz) arbeitet und viel über den Nahost-Konflikt schreibt, wird nach Angaben der Zeitung mit dem Tode bedroht. "In Berlin wurde ein Plakat mit der Überschrift "Wanted" und dem Slogan "From the river to the sea" im öffentlichen Raum angebracht, auf dem das Gesicht unseres Kollegen Nicholas Potter gezeigt wird", teilte die "taz"-Chefredaktion mit.

"Darunter steht ein offener Aufruf zu Gewalt gegen ihn, der als Morddrohung verstanden werden muss. Das ist eine Stufe der Eskalation, an der jede Diskussion über legitime Kritik endet." Die Zeitung erstattete nach Angaben von Chefredakteurin Barbara Junge Anzeige. Eine Polizeisprecherin sagte auf Anfrage, der Polizei sei der Sachverhalt bekannt, er werde geprüft.