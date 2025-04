Integrierter Verdunstungskühler TICA TESFU-205 gewinnt renommierten Red Dot Award für Produktdesign

NANJING, China, 16. April 2025 /PRNewswire/ -- TICA, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HLK-Innovationen, wurde mit dem international anerkannten Red Dot Award: Product Design 2025 für seinen integrierten Verdunstungskühler TESFU-205 ausgezeichnet, eine bahnbrechende Lösung, die die industrielle Klimatisierung neu definiert. Diese von der Jury des Red Dot Design Award Deutschland verliehene Auszeichnung unterstreicht das Engagement von TICA, Pionierarbeit in Sachen nachhaltiges und nutzerorientiertes Design zu leisten.

Design und Nachhaltigkeit in Harmonie

Das intelligente, integrierte Steuerungssystem der Kältemaschine, das auf der jahrzehntelangen technischen Erfahrung von TICA basiert, ermöglicht einen nahtlosen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen, von Präzisionsfertigungsanlagen bis hin zu komfortorientierten Geschäftsräumen. Die modulare Architektur unterstützt das End-to-End Servicemodell von TICA, das eine schnelle Anpassung vor dem Verkauf, eine problemlose Installation und eine lebenslange Wartung gewährleistet – und das bei branchenführender Leistung und Zuverlässigkeit.

„Der Red Dot Award bestätigt unsere Überzeugung, dass industrielles Design sowohl der Funktion als auch der Form dienen muss", sagte David Wen, General Manager der TICA Chiller Business Unit. „Der TESFU-205 ist ein Beweis dafür, wie intelligente Technik und durchdachtes Design nebeneinander bestehen und dabei unübertroffene Effizienz, Nachhaltigkeit und nutzerorientierten Wert liefern können."

Strategische Präsenz in Europa

Die Auszeichnung von TICA fällt mit der beschleunigten europäischen Wachstumsstrategie des Unternehmens zusammen. Seit dem Markteintritt im Jahr 2009 hat TICA seine Lösungen in mehr als 600 Großprojekten in über 20 europäischen Ländern eingesetzt, die durch lokalisierte Vertriebs- und Servicenetze unterstützt werden. Im Jahr 2025 wird das Unternehmen eine deutsche Niederlassung einrichten, um die regionale Forschung und Entwicklung, die Produktion und die Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden zu verbessern. Gleichzeitig bringt TICA umweltfreundliche Systeme für Wohngebäude auf den Markt, darunter die R290 ATW Wärmepumpe, die der europäischen Nachfrage nach Lösungen mit niedrigem Treibhausgasausstoß entsprechen.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich TICA weiterhin dafür einsetzen, die Grenzen der HLK-Innovation in allen gewerblichen und industriellen Sektoren zu erweitern und den globalen Übergang zu einer energieeffizienten, klimaresistenten Infrastruktur voranzutreiben.

Informationen zu TICA

TICA wurde 1991 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien. Der operative Betrieb des Unternehmens stützt sich auf zwei Säulen: TICA Climate Solutions, Anbieter energieeffizienter HLK-Lösungen für saubere Luft, und TICA Energy, Vorreiter im Bereich der Stromerzeugung mittels Organic-Rankine-Cycle-(ORC)-Technologie. Mit 4.500 Mitarbeitern, 17 Produktionsstätten und einer Präsenz in 87 Ländern treibt TICA den Fortschritt in Richtung einer kohlenstoffneutralen Zukunft voran und verbessert gleichzeitig die Lebensqualität weltweit.

Ansprechpartnerin für Medienanfragen: Rachel Ying Zhou, zhouying2@ticachina.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2666021/TICA_TESFU_205_Integrated_Eva ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/integrierter-verdunstungskuhler-tica-tesfu-205-gewinnt-renommierten-red-dot-award-fur-produktdesign-302430610.html