BAADER BANK stuft DocMorris auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 19 Franken gesenkt. Analyst Volker Bosse begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum einen mit den erheblichen Verwässerungseffekten wegen einer Kapitalerhöhung. Zum anderen habe die Prognose für das laufende Jahr enttäuscht. Die Online-Apotheke habe beschlossen, mehr in das Marketing zu investieren, um das mit der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland verbundene Potenzial zu nutzen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 14:49 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 21,76EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2025, 18:38 Uhr) gehandelt.



