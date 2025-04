MediaGo gewinnt Gold für Native Advertising Platform/Network of the Year bei den US Native Advertising Awards 2025 SAN FRANCISCO, 16. April 2025 /PRNewswire/ - MediaGo wurde bei den US Native Advertising Awards 2025 mit dem Goldpreis für „Native Advertising Platform/Network of the Year" ausgezeichnet und damit für seine außergewöhnliche Technologie und …