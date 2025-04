GA-ASI kündigt Investitionen in Technologien an, die bei Blue Magic Netherlands vorgestellt wurden SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 16. April 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in zwei Firmen investieren wird, die es im Rahmen der ersten Blue Magic …