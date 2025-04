1 Dividendenaktie im Warren-Buffett-Stil mit 3,72 % Rendite, die ihre Ausschüttung seit 1972 erhöht

Während defensive Aktien gegenüber offensiven Wachstums- und Momentumwerten in Aufschwungphasen eher das Nachsehen haben, performen sie in konjunkturschwachen Zeiten meist umso stärker. Gerade deshalb schneiden sie langfristig überraschend häufig besser als der breite Markt ab.

Eine Aktie, die sich während des aktuellen Abschwungs und langfristig ebenfalls sehr positiv entwickelt, ist die in Saint John's (Kanada) ansässige Fortis.

Seit 1885 ein zuverlässiger Versorger

Mit 9.800 Mitarbeitern beliefert Fortis in Kanada (Alberta, British Columbia, Neufundland, Labrador, Prince Edward Island, Ontario), in den USA, in der Karibik (Grand Cayman, Turks- und Caicosinseln) und in Belize etwa 3,5 Millionen Kunden mit Strom und Gas.

Ursprünglich 1885 gegründet, erzeugt, überträgt und verteilt der Stromanbieter heute über rund 91.100 Kilometer Strom- und etwa 51.700 Kilometer Gasleitungen eine Leistung von circa 3.442 Megawatt (MW). Fortis verkauft seine Elektrizität aber auch an Großabnehmer im Westen der USA und betreibt Gas- und Wasserkraftwerke mit einer Kapazität von 43 Megawatt.

Stetige Ertrags- und Dividendenentwicklung

Neben der langen Tradition und dem breiten Kundenstamm sprechen ebenfalls stetig steigende Erträge für Fortis.

Allein in den vergangenen zehn Jahren (2015 bis 2024) haben sich Umsatz und Gewinn von 5.267 Millionen auf 8.398 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 570 Millionen auf 1.172 Millionen US-Dollar verbessert. Dabei erwirtschaftete Fortis im Durchschnitt eine zweistellige Gewinnmarge, während die Eigenkapitalquote zuletzt 30,2 Prozent erreichte.

Darüber hinaus besitzt der Versorger eine sehr selten anzutreffende Dividendenhistorie, die seit 1972 durchgängig jährlich steigende Ausschüttungen aufweist.

Hinzu kommt eine rare Besonderheit in der Kursentwicklung.

Während viele Aktien in einem Abschwung nachgeben, tendiert Fortis meist positiv. So zogen die Anteile beispielsweise zwischen Juli 2000 und Februar 2003 an. Und auch seit Jahresbeginn 2025 sind sie wieder gestiegen, während der S&P 500 in beiden Fällen deutlich verlor.

CEO David Hutchens berichtet im Geschäftsbericht 2024 außerdem über positive Dividendenaussichten:

„Im Jahr 2024 hat Fortis seine Erfolgsbilanz mit einem starken Wachstum des Gewinns und der Tarifbasis fortgesetzt. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, sie auszubauen, indem wir unseren Fünfjahres-Kapitalplan in Höhe von 26 Milliarden kanadischen Dollar umsetzen, um unser jährliches Dividendenwachstum von vier bis sechs Prozent bis 2029 zu unterstützen.“

Fazit

Fortis gehört zu den defensiven Werten, die ihren Vergleichsindex bisher übertreffen und vor allem in Krisensituationen für viele Anleger ein sicherer Hafen sind. Aktuell notiert die Aktie zu einer Dividendenrendite von 3,72 Prozent (16.04.2025), die quartalsweise ausgezahlt wird.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion