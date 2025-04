Handelskrieg Trump/USA gegen China: Die gefährliche Thykidides-Falle!

Der amerikanische Politikwissenschaftler Graham Allison hat bereits 2017 in seinem Buch "Destined to war" den heraufziehenden Handelskrieg zwischen den USA und China vorhergesagt, der nun unter Donald Trump zu eskalieren droht. Allison hat unter Berufung auf den griechischen General und Historiker Thykidides gezeigt, dass eine aufstrebende Weltmacht für die etablierte Weltmacht eine schwere Provokation darstellt - und es in der Geschichte häufig zu einem Krieg zwischen diesen Mächten gekommen ist. Ist der derzeitige Handelskrieg Auftakt für einen "heißen" Krieg zwischen den USA und China? Die USA unter Trump verhält sich wie der stärkste Junge auf dem Schulhof, der versucht, den anderen starken Jungen (China) klein zu halten. Das Gefährliche an dieser speziellen Thykidides-Falle ist: die Trump-Administration ist vollständig überzeugt, den Handelskrieg zu gewinnen - weil China ja von den Amerikanern als Käufer ihre Waren abhängig sei. Trump verkennt aber, dass die USA extrem abhängig sind von China in vielen Bereichen. China wiederum ist ebenfalls überzeugt, den Handelskrieg zu gewinnen - mit deutlich besseren Gründe als die der Amerikaner! Daher ist es unwahrscheinlich , dass einer der beiden Mächte zeitnah nachgibt..

1. Aktienmärkte und Währungen in Europa profitieren vom Ende des „America First“ Trades

2. Inflation: Trump-Zölle verteuern Konsumgüter weltweit

