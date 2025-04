Der PUDU T300 von Pudu Robotics wurde mit dem Red Dot Award 2025 für Produktdesign ausgezeichnet

Der PUDU T300, der erste Roboter von Pudu Robotics für industrielle Anwendungen, ist auf die Optimierung der Materiallogistik in komplexen Fertigungsumgebungen ausgerichtet. Durch die direkte Lieferung von Verbrauchsmaterialien an die Produktionslinien, den Transfer von Materialien zwischen verschiedenen Bereichen und den Transport von Proben zur Qualitätskontrolle wird die betriebliche Effizienz gesteigert.

SHENZHEN, China, 17. April 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter von Servicerobotern, setzt seine beeindruckende Serie von Auszeichnungen mit dem PUDU T300 fort, einem industriellen Lieferroboter, der mit dem Red Dot Award: Product Design 2025 ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung folgt auf die kürzliche Auszeichnung von Pudu Robotics für seinen KI-gestützten Reinigungsroboter PUDU MT1, der den Red Dot Award 2025 gewann, sowie für den PUDU SH1, der mit dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnungen unterstreichen die herausragende Bilanz des Unternehmens und seine anhaltende Führungsrolle im Bereich der Robotikentwicklung.

Der T300 zeichnet sich durch ein elegantes geometrisches Design aus, das Ästhetik und Funktionalität in Einklang bringt. Er verfügt über glatte Konturen und ergonomische Griffe sowie ein an einer Säule montiertes Display für eine benutzerfreundliche Bedienung. Er wurde für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt und ermöglicht einen reibungslosen Material- und Probenfluss, wodurch eine agile Produktion ermöglicht wird und Hersteller sich schnell an dynamische Arbeitsabläufe anpassen können.

Zu den wichtigsten preisgekrönten Innovationen zählen:

Adaptive Navigation und Multimodus-Flexibilität

Dank der VSLAM+-Technologie bietet der T300 eine Marker-freie Navigation und passt sich ohne umfangreiche Neukonfiguration problemlos an Änderungen im Layout der Räumlichkeiten an. Dank seiner drei Betriebsmodi – automatische Lieferung, Follow-Me-Funktion und Power-Assist – kann er schnell auf wechselnde Produktionsanforderungen reagieren. Präzise Manövrierfähigkeit

Der T300 wurde für die Navigation in engen Räumen entwickelt. Er manövriert durch Korridore mit einer Breite von nur 60 cm, überwindet Schwellen von 2 cm und bewältigt Abflussrinnen von 3,5 cm, wodurch eine effiziente Lieferung in stark frequentierten Produktionslinien gewährleistet ist. Nahtlose IoT-Integration

Durch die Verbindung mit Aufzügen, Sicherheitstüren und Produktionssystemen über das Internet der Dinge ermöglicht der T300 einen vollständig autonomen Betrieb über mehrere Etagen hinweg, wodurch Arbeitsabläufe optimiert und die betriebliche Effizienz gesteigert werden.

Verbesserte Sicherheitskonformität