Xinhua Silk Road Auftakt zu einer Reihe von Aktivitäten rund um die Kultur der Drei Reiche in Xuchang, China BEIJING, 17. April 2025 /PRNewswire/ - Kürzlich fand in der Stadt Xuchang in der zentralchinesischen Provinz Henan die Eröffnungszeremonie einer Reihe von kulturtouristischen Aktivitäten statt, die sich mit der Kultur der Zeit der Drei Reiche …