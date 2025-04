Shanghai Electric berichtet anhaltendes Wachstum für 2024 - weiterer Ausbau der Bereiche "Clean Energy" und "High-End Equipment"

Shanghai (ots/PRNewswire) - Umsatz, Bruttomarge, Auftragsvolumen und Cashflow

erzielen 2024 zeitgleiches Wachstum



Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group_en/) (SEHK:2727,

SSE:601727) berichtet einen Umsatz von 116,19 Milliarden RMB. Das Unternehmen

nannte seine Kernkompetenzen in den Bereichen Kernenergie, Windenergie,

Energiespeicherung und Wasserstoff als Hauptantriebsfaktoren angesichts der

weltweit steigenden Nachfrage nach sauberer Energie und der Herstellung von

High-End-Anlagen. Am 31. Dezember 2024 belief sich das Gesamtvermögen auf 302,51

Milliarden Yuan.



"Shanghai Electric wird sich von seinen doppelten Kohlenstoffzielen leiten

lassen und sich auf integrierte Lösungen für Windenergie, Solarenergie und

Wasserstoffspeicherung konzentrieren, während wir gleichzeitig unsere

industriellen Vorteile weiter ausbauen", sagte Zhu Zhaokai, President von

Shanghai Electric. "Wir glauben, dass Shanghai Electric durch technologische

Innovationen und eine globale Präsenz mehr chinesisches Wissen zur globalen

Energiewende beitragen kann."





Der Bereich Energy Equipment verzeichnete weiterhin gute Ergebnisse mit neuenAufträgen mit einem Volumen von 89,1 Milliarden Yuan im Jahr 2024, was einemAnstieg von 18,45 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Shanghai Electric stellte wichtige Innovationen in aufstrebenden Sektoren vor,die das Wachstum in den Bereichen Windenergie, Energiespeicherung,Wasserstoffenergie und grüne Kraftstoffe vorantreiben.- Im Bereich Wind Power hat das Unternehmen sein selbst entwickeltes "Poseidon"Plattformmodell mit 18 bis 25 MW zusammen mit Asiens erstem Mutterschiff fürBetriebs- und Wartungsarbeiten bei Tiefseeprojekten auf den Markt gebracht.Das Modell zeichnet sich durch dezentrale Energiespeicherung, netzfreundlicheWindkraftanlagentechnologie und Anpassungsfähigkeit für Offshore-Szenarien wieInsel-Mikronetze, Offshore-Wasserstoffproduktion, flexibleGleichstromübertragung und schwimmende Windkraftanlagen aus.- Im Bereich Energy Storage stellte Shanghai Electric eineVanadium-Eisen-Flüssigstrombatterie der 250-kW-Klasse vor, welche dieElektrolytkosten bei gleichbleibender Energiedichte reduziert. NeueWechselrichtersysteme, darunter ein 2x2,6-MW-Modell und ein215-kW-String-Wechselrichter, verbessern die Flexibilität des Stromsystems. ImBereich Hydrogen Energy erfüllt der TÜV-zertifizierte alkalische Elektrolyseurder Z-Serie des Unternehmens internationale Leistungsstandards, verbessert dieEffizienz und senkt die Kosten. Außerdem testete das Unternehmen seinen