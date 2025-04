Rio Tinto und AMG Metals & Materials prüfen kohlenstoffarmes Aluminiumprojekt in Indien

LONDON, 17. April 2025 /PRNewswire/ -- Rio Tinto und AMG Metals & Materials (AMG M&M), ein Anbieter von Lösungen für die Energiewende, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam die Machbarkeit der Entwicklung eines integrierten kohlenstoffarmen Aluminiumprojekts zu prüfen, das mit erneuerbaren Energien in Indien betrieben wird. AMG M&M wird von den beiden Gründern von Greenko und AM Green gefördert.

Gemeinsam werden die Parteien die mögliche Entwicklung einer Primäraluminiumhütte mit einer Kapazität von bis zu 1 Mio. Tonnen pro Jahr (Mtpa) und einer Tonerdeproduktion von 2 Mtpa in Betracht ziehen, die beide mit erneuerbarer Wind- und Solarenergie betrieben werden durch Pumpspeicherung hydro . Die Entwicklung von wird eine Studie zur Evaluierung einer potenziellen ersten Phase von 500.000 Tonnen pro Jahr Primäraluminiumschmelze an einem günstigen Standort in Indien umfassen.